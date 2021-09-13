Bursaspor-Samsunspor maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek

TFF 1. Lig’in 5. haftasında oynanacak olan BursasporSamsunspor maçını hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Buna göre Bursaspor ile Samsunspor arasında oynanacak olan maçı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Oğuz Kağan Çalışır yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Efe Tanrıverdi olacak. Mustafa Kürşad Filiz'in yönetiminde 3 maça çıkan Bursaspor, bu mücadelelerin tamamını Bursa'da oynadı ve kaybetti. Samsunspor ise genç hakemin düdük çaldığı 3 maçı da kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.