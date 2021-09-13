Gemlik’te festival coşkusu

6. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali üç gün süren programların ardından sona erdi.

6. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali bu yıl da dolu dolu geçti. Cuma günü kortej yürüyüşü ile başlayan festivalde söyleşi, yarışma ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, “Yerel Yönetimlerde Tarım Politikaları ve Kooperatifçilik” söyleşisi ile Gemlikliler ile buluşurken, Küçükkumla’da “Zeytin Üretiminde Verimliliği Arttırmak” panelinde akademisyenler zeytin üreticileriyle bir araya geldi. Umurbey Meydanında Zeytinyağlı Sabun Yapım Atölyesi yapıldı. Kumla ve Umurbey’de film gösterimleri gerçekleştirildi.

Zeytindalı Meydanında üç gün boyunca çocuk programları devam ederken, Gezgin Tiyatro “Ölümsüz Ağaç” masalı ile Gemlikli çocuklarla buluştu. Festivalde zumba gösterisi de düzenlendi. Televizyon programcısı ve yazar Nermin Gül’ün katıldığı “Zeytinli Tatlar Yarışması”nda Gemlik Zeytini ile yapılan birbirinden leziz yemekler yarışırken, yazar ve bitkibilim uzmanı Suna Dumankaya “Doğal Olarak Güzelsiniz” programında zeytin başta olmak üzere çeşitli bitkilerin şifa özelliklerini anlattı. Festivalde en güzel zeytin bahçesine sahip üreticilere de ödül verildi.

Festivalin ilk günü Karadenizli sevilen sanatçı Ekin Uzunlar sahne aldı. Kemençesiyle yerli ve yabancı pek çok parçayı yorumladı. İkinci akşam sahne alan Ceza’nın şarkılarına alanı dolduran binlerce genç hep bir ağızdan eşlik etti. İki akşam boyunca yaklaşık 2 bin kişinin izlediği programlarda festival coşkusu Cengiz Kurtoğlu konseri ile zirve yaptı. Gecenin sürprizi ise Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve Cengiz Kurtoğlu düeti oldu. Başkan Sertaslan ve Kurtoğlu birlikte üç parça seslendirdi. Kurtoğlu konser sonrası sahneden inerek sevenleri ile fotoğraf çekildi.

“Gemlik zeytini hak ettiği değere yeniden kavuşacak”

“Gemlik zeytini dünyanın en kaliteli zeytinidir” diyen Başkan Mehmet Uğur Sertaslan şöyle konuştu: “Geçen yıl pandemi sebebiyle düzenleyemediğimiz Zeytin Festivalimizi bu yıl hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Ekiplerimiz alan girişlerinde HES kodu sorgulaması yaptı. Zeytin üreticileri kendi ürünlerinin tanıttılar. Üç gün süren çeşitli programlarda festival gencinden yaşlısına bütün Gemliklilerin keyifli vakit geçirdiği bir organizasyon oldu. Gelecek yıllarda festival programlarımıza, Gemlik zeytinine hak ettiği değeri vermek için çalışmaya devam edeceğiz.”

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