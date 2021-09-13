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Osmangazi’den 'siyah incir'e yakışan festival ‘Bursa karası’nın tadı damakta kaldı Bursa’nın en iyi incir üreticisi belirlendi Dündar: “Siyah inciri markalaştırmayı kendimize vazife bildik”

İHA

Osmangazi’den 'siyah incir'e yakışan festival ‘Bursa karası’nın tadı damakta kaldı Bursa’nın en iyi incir üreticisi belirlendi Dündar: “Siyah inciri markalaştırmayı kendimize vazife bildik”

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘20. Siyah İncir Festivali’nde Bursa’nın en lezzetli siyah incirleri ile en başarılı üreticiler belli oldu.
Osmangazi Belediyesi, dünyanın en kaliteli inciri olan ‘Bursa siyahı’nın markalaşmasını sağlamak maksadıyla Ovaakça Mahallesi’nde geleneksel olarak Siyah İncir Festivali düzenliyor. Pandemi sebebiyle geçen yıl yapılamayan festivale bu sene ilgi büyük oldu. Bursa’nın dört bir yanından vatandaşların katıldığı festival, yağlı güreş müsabakaları ile başladı. Pehlivanların galibiyet için kıyasıya mücadele ettiği güreş müsabakalarında büyük coşku yaşanırken, mehter takımı ve Osmangazi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterileri festivale renk kattı.
Ovaakça Siyah İncir Festivali’ne Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, AK Parti il ve ilçe başkanlığı yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.
‘En iyi incir üreticisi’nin seçildiği festivalde, Osmangazi’nin Avdancık, Ahmetbey, Aksungur, Alaşar, Çağlayan, Dürdane, Gündoğdu, Karabalçık, Ovaakça, Seçköy ve Selçukgazi mahallelerinden 24 yetiştirici yarıştı. Jüri üyeleri, ürün sunumu, hacim, meyve iç rengi, meyve görüntüsü, ağız açıklığı ve tadı gibi 10 farklı kategoride incirleri değerlendirmeye tabi tuttu. Jürinin karar vermekte oldukça zorlandığı yarışma sonunda incir yarışmasında birinciliği Selçukgazi Mahallesi’nden Mehmet Kızılbuğday kazandı. Karabalçık Mahallesi’nden Ahmet Can Esen ikinci olurken, Selçukgazi Mahallesi’nden Rüstem Kökselen ise üçüncü oldu. Dereceye giren üreticilerin ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar verdi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, festivalde yaptığı konuşmada, “Festivaller, yetiştirilen ürünlerin tanıtıldığı, verilen emeğin, dökülen alın terinin karşılığının alındığı faaliyetlerdir. Bizler, çiftçilerimizin emeğini taçlandırmak adına 20 yıldır bu festivali düzenliyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde yer alan 20 mahallemizde siyah incir yetiştiriliyor. Biz göreve geldiğimizde, dünyanın en kaliteli inciri olan ‘Bursa siyahı’nı nasıl daha iyi tanıtır ve pazarlarız düşüncesiyle hareket ettik. Yurtdışına giderek, bu alandaki pazarları araştırdık. Bu, belediyenin asli vazifesi değil. Ancak köyler bizim köylerimiz olduğu için biz kendimize vazife çıkarttık. Bizim kendimize vazife çıkarttığımız kadar, incir üreticilerinin de bu doğrultuda hareket etmesi lazım” dedi.
“Siyah incir Bursa’nındır ve Osmangazi’de yetişir”
Festival kapsamında düzenlenen ‘en iyi incir yetiştiricisi’ yarışmasına on mahalleden yetiştiricilerin katıldığını ifade eden Başkan Dündar, “Şuan hasat zamanı. Herkes tarlasında çalışıp, mahsulünü topluyor. Bereketli olsun. Bu festival, üreticinin festivali. Bütün üreticilerin burada olup bu şenliği yaşaması lazım. Bursa siyahının markalaşmasını sağlamak için incir üretimi yapan köylerimizin muhtarları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası, üniversite ve belediyemizin yer aldığı bir çalıştay düzenlememiz gerekiyor. İncir yetiştiren bölgelerin çoğaldığını görüyoruz. Hakikisi bizim ilçemizdeki köylerde yetişen bu ürünün taklitleri çoğalıyor. Siyah incir Bursa’nın ürünüdür ve en güzelleri Osmangazi’de yetişir. Bu değerimize sahip çıkmamız lazım” diye konuştu.
AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da, Bursa siyahının Bursa’nın bir markası olduğuna dikkat çekerek, “Her yıl geleneksel olarak düzenlenen İncir Festivali’ne pandemi sebebiyle geçen yıl ara vermiştik. Normalleşmeye gittiğimiz bu süreçte vatandaşlarımızla yeniden festivalde buluşmak, bizleri oldukça mutlu etti. Standartları ve özellikleri itibariyle dünyada eşine rastlanamayan Bursa’nın siyahı, gerçek anlamda müstesnâ bir üründür. Osmangazi ilçemizin köylerinde yetiştirilen incirlerimiz, her bakımdan kalitelidir. Şehrimize ait lezzetin tanıtımına gerçekleştirdiği festivallerle katkı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Festival sonunda TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Ayşe Ekiz de konser verdi.

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