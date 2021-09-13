Salça yaparken apartmanda yangın çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın bahçesinde salça yapmak için yakılan ateş yangına sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, kömürlük ile bitişikteki iki evde maddî hasar meydana geldi.

Yangın, Orhaniye Mahallesi Mezbaha Sokak üzerinde bulunan apartmanın arka bahçesinde meydana geldi. Bahçede salça yapmak için ateş yakıldı. Bir ânda ateş bahçede bulunan kömürlüğe sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince bir saatte söndürüldü. Evin arka bahçesindeki kömürlük kullanılamaz hâle gelirken, bitişiğindeki iki evde de maddî hasar meydana geldi. Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

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