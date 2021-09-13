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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer’de su kesintisi

İHA

Nilüfer’de su kesintisi

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer’in Gümüştepe Mahallesi ve civarında 14/09/2021 tarihinde 10:00 20:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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