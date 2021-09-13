Nilüfer’de su kesintisi

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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer’in Gümüştepe Mahallesi ve civarında 14/09/2021 tarihinde 10:00 20:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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