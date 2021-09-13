Bursaspor’dan Berkan Fırat için geçmiş olsun mesajı

Bursaspor Kulübü, Menemenspor maçında ayağı kırılan Adanasporlu Berkan Fırat için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
TFF 1. Lig’in 4. haftasında oynanan AdanasporMenemenspor maçında yaşanan sakatlık sıkıntısı için Bursaspor Kulübü, mesaj yayımladı. Adanasporlu oyuncu Berkan Fırat’ın talihsiz bir pozisyon sonucu ayağının kırılması üzerine yeşil beyazlı kulüpten şu açıklama yapıldı:
“Hafta sonu oynanan Adanaspor Menemenspor maçında üzücü bir sakatlık yaşayan Adanaspor futbolcusu Berkan Fırat ve Adanaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Berkan Fırat'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz”
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