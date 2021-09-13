Otomobilin 'yaya geçidi'nde yayaya çarptığı kaza kamerada

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da, Alperen S. (13), 'yaya geçidi'nden yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğleden sonra İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi, Ankara Caddesi´nde meydana geldi. İbrahim Ç. yönetimindeki 49 34 PYV 73 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Alperen S.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alperen S., sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Alperen S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-09-13 19:24:20



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