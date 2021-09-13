

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde, TIR sürücüsü Hüseyin Kantarcı (57), bir başka TIR'ın dorsesi ve kendi aracı arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza, Gemlik ilçesindeki Gemlik fabrikalar bölgesinde meydana geldi. Bir fabrikadan rulo saç yüklemek için firmaya giden TIR sürücüsü Hüseyin Kantarcı, o sırada bir başka TIR'ın dorsesi ile kendi aracı arasında sıkıştı. Kantarcı, çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kantarcı, Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kantarcı, burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Kantarcı'nın hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2021-09-13 21:38:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.