Kursa gitmek için evden çıkan çocuktan haber alınamıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’da kursa gitmek için evden çıkan 13 yaşındaki Batu Sırmaoğlu’ndan haber alınamıyor.

Merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi’nde bulunan kurs merkezine gitmek için evinden çıkan 13 yaşındaki Batu Sırmaoğlu eve dönmeyince ailesi polise başvurdu. Çocuklarından haber alamayan Sırmaoğlu ailesi, oğullarını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermelerini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.