Bursa Valiliği duyurdu Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü açık olacak

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Bursa Valiliği hafta sonu gerçekleşecek sınav için Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün açık olacağını duyurdu.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021ALES/2) katılacak adayların T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için 19 Eylül 2021 Pazar günü 07:0010:00 saatleri arasında İlimiz Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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