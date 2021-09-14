Nilüfer Kent Konseyi’nde genel kurul heyecanı

Nilüfer Kent Konseyi 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı Nilüfer Belediyesi Nikahevi’nde gerçekleştirildi. Genel kurulda Kent Konseyi yönetiminde katılımcılığı arttırmak ve mahalle komitelerinin etkisinin arttırılması amacıyla yürütme kuruluna yeni yedek üyeler ve mahalle komitesi temsilcisi eklenmesi kararları alındı.

Nilüfer Kent Konseyi üyeleri 20.Olağan Genel Kurul Toplantısı için bir araya geldi. Nilüfer Belediyesi Nikahevi’nde gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını Türkiye Kent Konseyleri Platformu Dönem Başkanı İsmail Kumru yürütürken, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş ve Gençlik Meclisi Eş Başkanı Pınar Vatansever divanda yer aldı. Genel kurulun açılış konuşması için söz alan Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz dayanışma, katılımcılık, demokrasi, şeffaflık, eşitlik ve gönüllülük teması içerikleriyle yenilenen Nilüfer Kent Konseyi logosunun tanıtımını yaptı. Karagöz’ün ardından kürsüye gelen Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş ise konseyin dönem faaliyetleri hakkında bildi verdi.

Genel kurul katılımcıları arasında yer alan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Demokrasinin güçlendiği, katılımcılığın giderek arttığı Nilüfer’de, Nilüfer Kent Konseyi, bu değerlere şimdiye kadar çok önemli katkılar sundu. Bundan sonra da, “demokrasi kentini” yaşama geçirmekte en önemli paydaşımızın Nilüfer Kent Konseyi olacağına inanıyorum” dedi.

Türkiye’de örnek bir model olarak yıllardır uygulanan mahalle komitelerinin önemine dikkat çeken Başkan Erdem, “Bugün gerçekleştirilen genel kurulda yapılacak yönerge değişikliğiyle Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nda mahalle komitesi temsilcisine de yer verilecek. Katılımcılık açısından bu da çok önemli bir adım” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Dr. İnan İzci “Dayanıklı ve dayanışmacı kentler için Yeni nesil sivil katılım” başlığı altında bir sunum gerçekleştirdi. İzci sunumunda, mahallelerin dünya ile ilişkisi üzerinden kent konseyleri ve mahalle komitelerinin dünyanın karşı karşıya kaldığı sosyoekonomik, kültürel, ekolojik sorunların çözümü ve sürdürülebilir kalkınma adına en önemli halkayı oluşturduğunu ifade etti.

Genel kurulda İzci’nin sunumunun ardından, Nilüfer Kent Konseyi Çalışma Yönergesi değişikliği için maddelerin oylanmasına geçildi. Kabul edilen değişiklikler sonunda kent konseyi yönetiminde katılımcılığı arttırmak ve mahalle komitelerinin etkisinin arttırılması amacıyla yürütme kuruluna yeni yedek üyeler ve mahalle komitesi temsilcisi eklenmesi kararı alındı.

Nilüfer Kent Konseyi seçimli genel kurulunun 23 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirileceği belirtildi.

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