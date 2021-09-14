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Site yönetimlerini ele geçirip haksız kazanç sağlayanlara karşı federasyon kuruldu

DHA

Site yönetimlerini ele geçirip haksız kazanç sağlayanlara karşı federasyon kuruldu


BURSA, (DHA) Son dönemlerde Türkiye'nin farklı noktalarında site yönetimlerinin yasa dışı bir şekilde ele geçirilmesinin ardından haksız kazanç sağlayan şebekelerin bulunmasına yönelik harekete geçildi. Tesis Yönetimi sektörüne ilişkin yaşanan sıkıntılara çözüm bulunması ve sorunların giderilmesi amacıyla Türkiye'de tesis yönetimi adına hizmet veren 11 derneğin oluşumu ile Tesis Yöneticileri Federasyonu kuruldu.Bu noktada entegre tesis, bina, toplu konut, site, ofis, iş merkezi, hastane, sağlık merkezi, sanayi siteleri, kooperatif ve karma tesisler gibi tesislerin ve gayrimenkullerin yöneticileri ile yönetim ve yönetim danışmanlığı tüzel kişilik işverenleri, entegre tesis yönetim tüzel kişilik işverenleri ve tesis yönetim sektörüne hizmet veren tedarikçi işverenleri, Tesis Yöneticileri Federasyonu'nda buluştu."AMAÇ VATANDAŞLARIN HUZURLU BİR ORTAMDA YAŞAMLARI"Aynı zamanda Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği (PTYD) Başkanlığını görevini yürüten Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır, kuruluştaki esas amacın kötü niyetli firmaların, STK'ların önünü keserek, vatandaşların huzur ortamı içerisinde yaşayabilmeleri olduğunu vurguladı.Konuya dair açıklamalarda bulunan Sağır, son zamanlarda hemen hemen her gün televizyon kanallarında, Türkiye'nin farklı illerinde bulunan sitelerde bir algı yönetimi ile beraber mafyavari kişilerin tesislere çöktüğü adı altında birtakım haberler duyduklarına işaret etti.FEDERASYON, HİZMETE BAŞLADITesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır konuya ilişkin açıklamasının devamında, "Bu sorunun temelinde yatan sebeplerin en başında gelen sorun denetim mekanizmasının olmamasıdır. Kat maliklerinin mevcut yaşadığı yaşam alanlarındaki sitelerde, tesislerde genel kurullara katılmamasıdır. 2-5 Temmuz 2021 tarihinde Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği'nin önderliğinde Türkiye'de hizmet vermekte olan etik, ilkeli, hakkı ve hakkaniyeti gözeten STK'ları bir araya getirerek, kurulacak olan federasyonun temelini attık. Buna bağlı olarak 15 Ağustos 2021 tarihinde de Afyonkarahisar'da toplanarak dernek başkanlarımızla beraber federasyonunun kuruluşunu gerçekleştirdik. Bugün Türkiye'de ilk olan, ilk kurulan Tesis Yöneticileri Federasyonu olarak hizmet vermeye başladık" dedi.DENETİM MEKANİZMASI VURGUSUAmaçlarının Türkiye'de her geçen gün görülen toplu yaşam alanlarındaki sıkıntıların önüne geçebilmek olduğunun altını çizen Başkan Sağır, "Antalya'da, İstanbul'da, Bursa'da güzide ülkemizin her köşesinden bu tür olumsuz haberler tarafımıza gelmekte. Genel anlamda insanların bilinçsiz bir şekilde hareket etmeleri, genel kurula katılmamaları ve yüklenici firmaların Kat Mülkiyeti Kanunu'na dayandırılarak bilinçsiz bir şekilde yapmış oldukları yönetim planlarını görüyoruz. Yaşanan sıkıntıların esas altında yatan sorun bu. Profesyonel tesis yönetim firmalarının ve yaşam alanlarında oluşturulan bağımsız yönetimlerin denetim mekanizmasının olmamasıdır.  Biz federasyon olarak şunu talep ediyoruz; bugün herkes profesyonel ismi adı altında veya tesis yönetimi adı altında şirket kurabiliyor. Bu tür kurulacak firmaların akredite edilmesi gerekiyor ve aynı zamanda belgelendirilmesi gerekiyor. Bunun belli zamanlarda da denetlenmesi gerekiyor. Bunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarca öncelikle Kat Mülkiyeti Kanunu ile ilgili değişikliklerin yapılması gerekiyor. Bugün haberlere konu olan kat maliklerinin yaşadığı sıkıntılar, bilinçsizce hazırlanan yönetim planları ve KMK'da yer alan bazı maddelerdir. Bugün Türkiye'de o kadar çok tesis var ki, hastane de bir tesis, siteler de bir tesis, her tarafta para işlemleri dönüyor" ifadelerini kullandı.ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR2020 yılında Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği'nin (PTYD) kurulduğunu, bugün ise Türkiye'de tesis yönetimi adına hizmet veren 11 derneğin oluşumuyla federasyonunun kurulduğunu kaydeden Başkan Sağır, şöyle devam etti;"Amacımız burada; kötü niyetli olan firmalar, kötü niyetli olan STK'lar, sektör ile uzaktan yakından ilgisi olmayıp da sadece bu sektördeki para akışının hızlı olduğunu düşünerek bu sektöre girmek isteyenlerin önünü kesebilmek. Buna bağlı olarak TSE ile yapmış olduğumuz çalışmalar, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile yaptığımız çalışmalar, Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme Fakültesi ile yapmış olduğumuz çalışmalarımız devam etmektedir. Aynı zamanda KMK ile ilgili kurmuş olduğumuz komisyonlarımız bulunmaktadır. Çalışma yapmakta olan komisyonlarımızın amacı insanların huzurlu bir ortamda yaşayabilmeleri adına ülkemizin bu tür olaylarla isminin çıkmaması adına çalışmaları yürütmektedirler. Biz bu sektörde, ülkemizde hizmet veren firmalarla beraber bir araya toplanarak hizmet adında federasyon anlamında, yapılması gereken bütün çalışmaları biz, Türkiye'de ilk defa kurulan sektörü bir araya getiren ve temsil edebilmek için Türkiye Tesis Yöneticileri Federasyonu'nu oluşturduk."Başkan Sağır ayrıca, Türkiye'nin tüm illerinde ve ilçelerinde hukuk ordusu ile yaşanan bu tür sorunları önleyebilmek adına çalışmalar yürüteceklerini vurguladı. Sağır, sorun yaşayan vatandaşların Tesis Yöneticileri Federasyonu'na ulaşmaları doğrultusunda gerekli bütün desteği vereceklerini de ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez
2021-09-14 11:32:38

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