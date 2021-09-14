Yangından kurtarılan hayvanların çiftlikte uyumlu yaşamı 



Gürkan DURAL-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA) ANTALYA'daki orman yangınlarının ardından özel donanımlı araçlar ile Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilen ağır yaralı hayvanların tedavileri devam ediyor. Yangında zarar gören keçi, kuzu, ördek ve kedinin çiftlikteki uyumlu yaşamı görünleri mutlu ediyor. HAYTAP Saha Sorumlusu Zuhal Arslan, "Günlerdir buradayız, günlerdir kediler koyun ile keçi ile kucak kucağa yatıyor. Ördeğimiz de, koyun ile çok iyi anlaşıyor. İnanılmaz hayranlıkla izliyoruz" dedi.

Antalya´nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınlarındaki alevlerin ortasında kalan birçok hayvan yaralandı. Yaralı hayvanlar, ekipler ve gönüllülerin yardımıyla yangın bölgesinden kurtarılarak güvenli bölgelere getirildi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri tarafından kurtarılan yaralı hayvanlar ilk olarak bölgede kurulan sahra çadırında tedaviye alındı. Burada 21 gün boyunca tedavileri yapılan keçi, kuzu, ördek ve kedi gibi vücutlarında 3'üncü derece yanık bulunan hayvanlar, özel donanımlı araçlar ile Bursa'ya getirildi. Nilüfer ilçesindeki bir çiftlikte kurulan hayvan hastanesinde tedavi ve gözetim altına alınan hayvanlar, tedavilerinin ardından Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne nakledilecek.

'BİNE YAKIN HAYVANI TEDAVİ ETTİK'

Yangında zarar gören keçi, kuzu, ördek ve kedinin çiftlikte birlikte yaşamı ise görenleri sevindiriyor. Yaralı hayvanların uyum içerisinde yaşadığı gözlenirken, HAYTAP Saha Sorumlusu Zuhal Arslan da hayvanların bir arada bulunmasını hayranlıkla izlediklerini dile getirdi. Antalya'daki afetin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Arslan, "Hayvanlar adına da korkunç bir afet yaşandı, onlar için de tam bir dramdı. Biz de hemen bir sahra hastanesi kurup, elimizden geleni yapmaya çalıştık. 1000'e yakın hayvanı tedavi ettik, daha sonrasında durumu ağır olan hayvanları, sahra hastanemizi kapattıktan sonra Bursa'ya getirdik. Şimdi burada tedavileri devam ediyor" dedi.

'TÜRLER ARASINDA DAYANIŞMA'

Pek çok farklı türün bir arada yer almasının hayranlık uyandırıcı olduğuna değinen Arslan, "Burada keçilerimiz, koyunlarımız, kedilerimiz, patileri yanan tavuklarımız, kaplumbağalar, ördeğimiz var. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yanık tedavileri, enfeksiyon ve yara bakımları veteriner hekimlerimizce hummalı bir şekilde devam ediyor. Tamamen iyileşmelerinin ardından HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne geçecekler. Büyük bir kısmı geçmiş durumda, tedavisi devam eden hayvanlarımız da sağlıklarına tamamen kavuşmalarının ardından ecelleriyle ölene dek küçük bir cennet köşesinde yaşamaya devam edecek. Pek çok farklı türden hayvan burada birlikte, aynı alanda tedavi görüyor. Aslında ben bunu 'türler arası dayanışma' olarak adlandırdım. Günlerdir buradayız, günlerdir kediler koyun ile keçi ile kucak kucağa yatıyor. Ördeğimiz de, koyun ile çok iyi anlaşıyor. İnanılmaz hayranlıkla izliyoruz. Bize çok güzel şeyler katıyorlar, alakasız pek çok türün sevgi dolu bir şekilde hem tedavilerini sürdürüyor, hem de yaşama tutunuyor" ifadelerini kullandı.

Arslan, hayvanların önemli bir kısmının tedavilierinin gerçekleştiğine işaret ederek, "Ankara'da doğumunu beklediğimiz iki koyunumuz var. Hayvanlarımızın yanık tedavileri tamamlandı, yangından dolayı patisi yanan hayvanlarımızın pansuman işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu biraz daha sürecek, hekimlerimizin kontrolünde şu an için koyunlarımız ve keçilerimiz adına durum çok daha iyiye gidiyor" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL, Semih ŞAHİN

2021-09-14 11:38:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.