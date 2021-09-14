Bursaspor’un rakibi Samsunspor

TFF 1. Lig’in 5. haftasında yarın akşam Bursaspor sahasında Samsunspor’u konuk edecek. Bitci Timsah Park Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 5. haftasında Bursaspor, taraftarı önünde Yılport Samsunspor’u ağırlayacak. Bitci Timsah Park Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak. İki güçlü ekibin karşı karşıya geleceği mücadeleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Oğuz Kağan Çalışır yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Efe Tanrıverdi olacak. Ligin piyasa değeri bakımında en güçlü ekibi olan Bursaspor, 4 haftada yalnızca 1 puan toplarken, güçlü bir kadro yapısına sahip olan Samsunspor ise 3 maça çıktı ve hanesine 6 puan yazdırdı.

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