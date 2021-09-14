Çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

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Bursa'da mobilya atölyesinin çatısından düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki mobilya atölyesinde meydana geldi. Çatı onarımı yapan inşaat işçisi Veli Arslan (37) dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan işçi olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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