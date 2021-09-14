İnegöl Belediyesi’nden 1500 öğrenciye kırtasiye yardımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl Belediyesi’nden 1500 öğrenciye kırtasiye yardımı

İHA

İnegöl Belediyesi’nden 1500 öğrenciye kırtasiye yardımı

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte İnegöl Belediyesi, Millî Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği 71 okulda ihtiyaç sahibi bin 500 öğrenciye kırtasiye malzemesi verecek. Kırtasiye yardımlarının okullara dağıtımı başladı.
Millî Eğitim Müdürlüğü 71 okulda 750 ilk ve 750 ortaokul olmak üzere bin 500 öğrenci belirledi. İnegöl Belediyesi, içinde okul çantasından deftere, kalemlerden boya malzemelerine kadar farklı kırtasiye malzemelerinin yer aldığı setler hazırladı. Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, hazırlanan kırtasiye malzemelerinin dağıtımına başladı.
Belediye Başkanı Alper Taban, yeni bir eğitim ve öğretim yılının başladığını hatırlatarak, “Pandemi sonrası evlatlarımız yeniden okullarına kavuştu. Uzun bir aranın ardından okulların bahçelerinin yeniden cıvıl cıvıl olduğunu görmek bizlere de umut oldu. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum. İhtiyaçlar noktasında da bizde karınca kararınca her sene olduğu gibi bu sene de kırtasiye yardımları noktasında destek olmak istedik öğrencilerimize. Tabiî bunları okullarımızın belirlediği öğrencilere ulaştırılması için idarecilerimize teslim ediyoruz. Bu yıl bin 500 öğrencimize kırtasiye dağıtımı başladı. 750 ilköğretim, 750 ortaöğretim öğrencimize en kısa sürede kırtasiye malzemeleri ulaştırılmış olacak. Toplam 71 okulda ihtiyaç sahibi öğrencilerimize bu yardımlar teslim edilecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın...Dumanlar gökyüzünü siyaha boyadı Geri dönüşüm tesisindeki yangın drone ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın...Dumanlar ...
Çatıdan düşen işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Çatıdan düşen işçi ağır yaralandı
Yangından kurtarılan hayvanların çiftlikte uyumlu yaşamı 
YEREL HABERLER Yangından kurtarılan hayvanların çiftlikte uyumlu ...
Kestel Belediyesi’nden 4 Bin 500 öğrenciye kırtasiye desteği
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi’nden 4 Bin 500 öğrenciye kırtasiye ...
Bursaspor’un rakibi Samsunspor
YEREL HABERLER Bursaspor’un rakibi Samsunspor
Site yönetimlerini ele geçirip haksız kazanç sağlayanlara karşı federasyon kuruldu
YEREL HABERLER Site yönetimlerini ele geçirip haksız kazanç ...
Narkotik köpeği buldu TIR dorsesinde yakalandı
YEREL HABERLER Narkotik köpeği buldu TIR dorsesinde yakalandı
Nilüfer Kent Konseyi’nde genel kurul heyecanı
YEREL HABERLER Nilüfer Kent Konseyi’nde genel kurul heyecanı
Fuat Sakarya Halı Saha Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Fuat Sakarya Halı Saha Turnuvası başladı
Metal sanayide yollar yenileniyor
YEREL HABERLER Metal sanayide yollar yenileniyor
Bursa Valiliği duyurdu Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü açık olacak
YEREL HABERLER Bursa Valiliği duyurdu Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü ...
En kaliteli Gemlik zeytini 25 bin liraya satıldı
YEREL HABERLER En kaliteli Gemlik zeytini 25 bin liraya satıldı
(Özel) Uluabat Gölü can çekişiyor
YEREL HABERLER (Özel) Uluabat Gölü can çekişiyor
Menisküsden bir günde kurtulabilirsiniz
YEREL HABERLER Menisküsden bir günde kurtulabilirsiniz
Kursa gitmek için evden çıkan ve 7 saattir haber alınamayan çocuk bulundu
YEREL HABERLER Kursa gitmek için evden çıkan ve 7 saattir haber ...
Kursa gitmek için evden çıkan çocuktan haber alınamıyor
YEREL HABERLER Kursa gitmek için evden çıkan çocuktan haber ...
Dorse ile aracının arasında sıkışan TIR sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Dorse ile aracının arasında sıkışan TIR sürücüsü öldü
Bursaspor’da Samsunspor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Samsunspor maçı hazırlıkları başladı
Bursa'nın Karagöz'ü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa'nın Karagöz'ü hayatını kaybetti
Otomobilin 'yaya geçidi'nde yayaya çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin 'yaya geçidi'nde yayaya çarptığı kaza ...
İki tırın arasında can verdi
YEREL HABERLER İki tırın arasında can verdi
Bursa'da otomobilin çarptığı genç böyle havalandı
YEREL HABERLER Bursa'da otomobilin çarptığı genç böyle havalandı
Bursaspor’dan Berkan Fırat için geçmiş olsun mesajı
YEREL HABERLER Bursaspor’dan Berkan Fırat için geçmiş olsun mesajı
Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi göreve başladı
YEREL HABERLER Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi göreve başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.