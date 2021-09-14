Kestel Belediyesi’nden 4 bin 500 öğrenciye kırtasiye desteği

Kestel Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte 4 bin 500 öğrenciye doğa dostu, geri dönüşebilen kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Kestel Belediyesi, geleneksel hâle getirdiği hediye kırtasiye setlerinin dağıtımına bu yıl da devam etti. Belediye Başkanı Önder Tanır, Atatürk İlköğretim Okulu’ndaki öğrencilere, doğa dostu ve geri dönüşebilen kırtasiye setleri ile beslenme çantası hediye etti. İçlerinde temel eğitim araçgereçlerinin bulunduğu 4 bin 500 kırtasiye seti, 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine dağıtılmak üzere ilçede bulunan 14 ilkokulun idarecilerine teslim edildi.

Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Kestel Belediyesi olarak okullarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun olarak bir araya geldiği bütün alanlarda dezenfekte işlemlerimiz devam ediyor. Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihin kesinlik kazanmasıyla, ekiplerimiz dezenfekte ve temizlik seferberliği başlattı. Eğitim süresi boyunca da belirli aralıklarla bu dezenfekte çalışmalarımız devam edecektir. Gayemiz, öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde eğitim görmeleri. Bugün de yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimize kırtasiye setlerini ulaştırdık. 4 bin 500 öğrencimize, içlerinde temel eğitimaraç gereçlerinin bulunduğu setleri hediye ediyoruz. Hediye ettiğimiz setler tamamen doğa dostu ve geri dönüşebilen maddelerden elde edilen ürünler‘’diye konuştu.

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