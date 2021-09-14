Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın



Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA) BURSA'nın Yıldırım ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi Vakıf Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Plastik maddelerin alev alması ve rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumanlar, kentin de birçok noktasından da görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Dumandan etkilenen ya da yaralının olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2021-09-14 13:16:08



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