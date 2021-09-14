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Türkiye-Pakistan ticareti demiryolu taşımacılığı ile artacak 65 milyar dolarlık dış ticaret hacmi

İHA

Türkiye-Pakistan ticareti demiryolu taşımacılığı ile artacak 65 milyar dolarlık dış ticaret hacmi

Türkiye’nin İslamâbad Ticaret Müşaviri Demir Ahmet Şahin, İslamabadTahranİstanbul arasında yük treni seferlerinin eylül ayı sonunda başlamasını beklediklerini belirterek, seferlerin TürkiyePakistan arasındaki ticareti artıracağını söyledi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), hedef ülkelerdeki yatırım ve ticaret fırsatlarını Bursalı firmalara tanıtmak maksadıyla düzenlediği webinar programlarını sürdürüyor. Küresel Fuar Acentesi organizasyonunda düzenlenen 55. webinarda Pakistan pazarındaki ticaret ve yatırım imkânları değerlendirildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan’ın yönettiği webinara İslamâbad Ticaret Müşaviri Demir Ahmet Şahin ve Karaçi Ticaret Ataşesi Eyyup Yıldırım katıldı.
Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Türkiye ve Pakistan’ın farklı coğrafyalarda olsalar da ortak din ve kültürel miras üzerine kurulu tarihî kardeşlik bağlarına sahip olduğunu kaydetti. Türkiye ve Pakistan ticaret hacminin iki ülkenin güçlü potansiyelini yansıtmadığını ifade eden Koçaslan, “Bursa’dan Pakistan’a ihracat yapan 128 firmamız bulunuyor. Toplam 8,5 milyon dolarlık ihracatımız var. TürkiyePakistan ikili ticareti ise 800 milyon dolar seviyesinde. Biz bu rakamları kesinlikle yeterli bulmuyoruz. Pakistan pazarında daha etkin bir konumda yer almayı hedefliyoruz” diye konuştu.
İslamabad Ticaret Müşaviri Demir Ahmet Şahin, Pakistan’ın 270 milyar dolarlık GSYH’si ile dünyanın 40. büyük ekonomisi olduğunu söyledi. 220 milyonluk nüfusa sahip olan Pakistan’ın dış ticaret hacminin 65 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyleyen Şahin, “Dünyanın 66. büyük ihracatçısı olan Pakistan, pamuktekstil ve buğday üçlüsüne dayalı dar bir üretim ve ihracat tabanına sıkışmış durumda. Ülkenin ihracat ürünlerinin yüzde 57’sini tekstil oluşturuyor.” dedi.
İstanbulİslamâbad tren seferleri başlıyor
TürkiyePakistan arasındaki ticaretin denizyolu ve havayolu ile gerçekleştiğini ifade eden Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu durum dış ticaret işlemlerinin daha uzun sürmesi ve daha maliyetli olmasına yol açıyor. Ancak ay sonunda İslamâbadTahranİstanbul arasında yük taşımacılığı tren seferlerinin yeniden başlamasını öngörüyoruz. Tren seferleri, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerine önemli katkılar sağlayacak“ diye konuştu.
Karaçi Ticaret Ataşesi Eyyup Yıldırım, Pakistan’daki ticaret fırsatları hakkında bilgiler verdi. Pakistan’da Türk dizilerine büyük bir ilgi olduğunu belirten Yıldırım, bu ilginin Türk ürünlerine de yansımasını istediklerini söyledi. İkili ticarette önemli fırsatların bulunduğuna vurgu yapan Yıldırım, “Pakistan sofralık yağlarda dünyanın 4. büyük pazarı. Çok fazla yağ tüketiyorlar. Özellikle zeytinyağına büyük bir ilgi var. İspanya ve İtalya gibi üreticilere karşı fiyat ve kalite avantajına sahibiz. Öte yandan Pakistan’da işlenmiş gıda sektöründe makarna, bisküvi, çikolata ve gazlı içecekler gibi ürünlerde de çok büyük bir pazar bulunuyor ancak ihracatımız henüz yeterli seviyelerde değil” dedi.
Güç üretim makinelerinde büyük bir fırsat var
Pakistan’ın ithalatının üçte birinin makine sektöründe gerçekleştirildiği bilgisini veren Eyyup Yıldırım, “Makinelerin yarısı Çin’den geliyor. Özellikle güç üretim makinelerinde pazarda önemli bir ihtiyaç var. Elektrik altyapısı çok iyi olmadığı için kesintiler çok fazla yaşanıyor. Bu yüzden jeneratöre ihtiyaç var. Yine tekstil makinelerinde önemli bir potansiyel mevcut. Gıda işleme makineleri de potansiyel arz eden diğer bir alan. Dünyanın en büyük süt üreticilerinden olan Pakistan’da günlük üretim miktarı 95 milyon ton. Bu sektörde çok fazla makineye ihtiyaç duyuluyor. Süt ve çiftlik otomasyon sistemleri, mandıracılık makineleri ve dondurma üretim ekipmanlarında önemli bir fırsat var” şeklinde konuştu.
Karaçi Ticaret Ataşesi Eyyup Yıldırım ayrıca Pakistan’da Türkiye’ye özel tüketici ürünleri fuarı düzenlenmesi hedefiyle Pakistanlı ve Türk fuar firmaları ile çalışmalara başladıklarını belirterek, Türk ürünlerine olan ilgiyi daha da artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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