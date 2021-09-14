Orhaneli’de su kesintisi

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Bursa’nın Orhaneli ilçesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçme Suyu Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Orhaneli’nin İsmetpaşa, Gazipaşa, Esentepe, Fevzipaşa, Karabekirpaşa ve 300 Evler mahalleleri ile civarında 15 Eylül tarihinde 10.0020.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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