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Yangında zarar gören hayvanlar sağlığına kavuşuyor Antalya’daki yangında yaralanan hayvanlar Bursa’da tedavi ediliyor

İHA

Yangında zarar gören hayvanlar sağlığına kavuşuyor Antalya’daki yangında yaralanan hayvanlar Bursa’da tedavi ediliyor

Antalya’da çıkan orman yangınında yanarak yaralanan hayvanlar Bursa’da tedavi ediliyor.
Vücutlarının farklı yerlerinden yanarak yaralanan çok sayıda hayvan, HAYTAP tarafından satın alınarak Nilüfer ilçesindeki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne tedavi için getirildi. Burada veteriner hekimler tarafından tedavileri yapılan hayvanlar bebek gibi bakılıyor. Tedavileri yapılan hayvanlar iyileştikten sonrada ölene kadar çiftlikte bakılacak. Tedavileri yapılan hayvanlar mutlu bir şekilde iyileşecekleri günü iple çekiyor. Tedavi edilen yaralı hayvanlardan durumu ağır olanların büyük kısmı kurtarılamadı.
Yangında yaralanan hayvanlara sahip çıktıklarını ifade eden HAYTAP saha sorumlusu Zuhal Arslan, "Akdeniz ve Ege bölgesinde çıkan yangınlarda bir çok yer zarar gördüğü gibi, çok sayıda hayvan zarar gördü. Yangında en büyük zararı hayvanlar gördü. Biz oraya gittiğimizde bunu gördük. HAYTAP olarak bölgede bir sahra hastanesi kurduk. Bu hastanede ve sahada birçok hayvanın tedavisini yaptık. Tedavisi devam etmesi gereken hayvanları 21 günün sonunda sahra hastanemizi kaldırıp Bursa’ya getirdik. Tedavileri burada devam ediyor. Tedavileri bittikten sonrada ömür boyu burada kalacaklar. Tedavi ettiğimiz hayvanlar içinde iyileşen de var, kaybettiklerimiz de. Şu ân burada tedavisi devam eden 12 hayvanımız’ var" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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