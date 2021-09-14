Osmangazi’de ay sonuna kadar su kesintisi

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Bursa’nın Osmangazi ilçesinin bazı mahallelerinde ay sonuna kadar zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Veysel Karanî Mahallesi 7. Meşe Sokak, Sena Sokak ve civarında 15.09.2021 25.09.2021 tarihleri arasında 10:00 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Ovaakça (Eğitim) ve (Santral) Mahalleleri, Bursa Yalova Yolu gidiş istikameti yan yollarında bulunan cadde üzeri ile civarında 15.09.2021 30.09.2021 tarihleri arasında ve 10.00 16.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

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