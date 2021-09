AK teşkilatlarda çalışmalar aralıksız sürüyor

AK Parti ilçe danışma meclisi toplantıları dağ ilçelerinde devam etti. Toplantılarda ilçelerin talepleri ve çalışmalar değerlendirildi.

AK Parti Bursa teşkilatlarında ilçe danışma meclisi toplantıları sürüyor. Dağ bölgesi ilçelerinde devam eden danışma meclisi toplantılarına partililer büyük ilgi gösterdi. Sırasıyla Orhaneli, Büyükorhan, Keles ve Harmancık ilçelerinde gerçekleştirilen ilçe danışma meclisi toplantıları AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mesten, Ahmet Kılıç, AK Parti Bursa il başkan yardımcıları Kevser Öztürk, Engin Kökçıkaran, ilçe başkanları, il ve ilçe yöneticileri, Büyükşehir Belediye başkan vekilleri Süleyman Çelik ve Fethi Yıldız, ilçe belediye başkanları, mahalle başkanları ve partililer katıldı.

Keles ve Harmancık ilçelerinde gerçekleştirilen ilçe danışma meclisi toplantıları ilçe başkanları Ramazan Turhan ve Kamil Turan’ın açılış konuşmaları ile başladı. Toplantılarda konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, tarihî ve tabiî zenginlikleri, ekonomik potansiyelleri ile Bursa’nın güzide bölgelerinden olan dağ ilçelerinde her alanda kalkınmanın sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Her fırsatta bölge halkı ile biraraya geldiklerini belirten Milletvekili Osman Mesten, “Halkın taleplerini ve bölgenin ihtiyaçlarını halkımızdan dinleyerek gerek merkezi hükümetimiz gerekse de belediyelerimiz ve ilgili kurumlarımız vasıtası ile işleyişinin takipçisi oluyoruz. Bursamız ve ülkemiz güçlü geleceğine AK kadroların çalışmaları ile yürüyor, milletimiz doğru hizmetlerin ancak ve ancak AK kadrolar tarafından verilebileceğini biliyor ve 20 yıldır desteğini bizlerden esirgemiyor” dedi.

İl Başkan Yardımcısı Kevser Öztürk ise, “Şimdi 20 yıllık kazanımlarımızı taçlandırmanın tam zamanıdır. Kuruluşumuzdan bu yana güçlü Türkiye hedefimizin önüne set koymaya çalışan tüm engellemelere ve dünyayı etkisi altına alan pandemi krizinin yıkıcı etkilerine rağmen büyümesini sürdüren ülkemizin güçlü yarınlara açılan en büyük kapısına, 2023’e yürüme vaktidir” dedi.

Orhaneli ve Büyükorhan İlçe Danışma Meclisi toplantılarında ilçe başkanları Özcan Yeni ve Yakup Bayram’ın konuşmaları ardından partililere seslenen Ahmet Kılıç ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye’nin önüne serilen büyük hedefler yolunda adım adım ilerlendiğinin altını çizdi. 20 yıldır her seçimden milletin teveccühü ile güçlenerek çıkan AK kadroların, dünyada ses getiren, dünyadaki bütün mazlumlara umut olan icraatları ve hedefleri önündeki en önemli eşikleri de aşacaklarına olan inancını dile getirdi.

Toplantılarda konuşan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Engin Kökçıkaran ise, Orhaneli ve Büyükorhan ilçelerinin partilerinin kuruluşundan bu yana davalarına büyük bir teveccüh gösterdiğini hatırlatarak, partililere ve ilçe halkına teşekkür etti.

Programlarda ayrıca Bursa Büyükşehir Belediye başkan vekilleri Süleyman Çelik ve Fethi Yıldız ile Orhaneli İlçe Başkanı Ali Aykurt, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin ve Yılmaz Ataş ilçeler hakkındaki çalışmalarını anlattı.

