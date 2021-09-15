Çocukların tasarladığı parkı çocuklar açtı Çocuk Sokağı ve Parkı açıldı

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Özel 3 Mart Beşevler Anaokulu’nun ortak çalışması sonucu hayata geçirilen Çocuk Sokağı ve Parkı hizmete açıldı. Nilüfer’de 6 yaş grubundaki çocukların tasarladığı proje, miniklerin de katılımı ile hizmete açıldı.

Yeni nesil belediyecilik anlayışıyla çocuk ve gençleri geleceğe hazırlayan çalışmalara önem veren Nilüfer Belediyesi, 'Oyun Engel Tanımaz Parkı'ndan sonra, yine çocuklar tarafından tasarlanan bir sokak ve park projesini hizmete sundu. Yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik alanda uygulanan 3 sokakta ‘tek yön’ uygulanırken, 'yavaşlatılmış sokak uygulaması' hayata geçirildi. Çamlıca Mahallesi’nde düzenlenen açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Bursa Milletvekilleri Erkan Aydın, Yüksel Özkan, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Nilüfer Belediyesi Meclis üyeleri ile bölge halkı katıldı.

Çocukların gönüllerince koşup oynadığı 6 yaş grubundaki çocukların tasarladığı benzer bir sokak ve park projesinin olmadığını ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bu projenin ön hazırlıkları 5 yıl önce başladı. Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Özel 3 Mart Beşevler Anaokulu’nun ortak çalışması ile, ilk etapta 6 yaş grubu çocuklara, mimari, kent planlama, peyzaj gibi alanlarda bir dizi eğitim verildi. Ardından çocukların bu bilgileri de kullanarak hayallerini sokağa yansıtmaları istendi. Projenin ikinci aşamasında ise çocukların tasarımlarının mekana taşınması için, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve Bursa Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün de katkılarıyla çalıştay yapıldı. Böylelikle Çocuk Sokağı projesine son şekli verildi” dedi.

Çocuk gözüyle oluşturulmuş projenin çok değerli olduğunu belirten Turgay Erdem, “6 yaşındayken bu projede görev alan çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Yaşadığı kent üzerine kafa yoran ve bu projeye hayallerini koyan tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum. İnanıyorum ki bu çocuklar artık yaşadıkları çevreye farklı bir gözle bakacaklar ve hayatları boyunca yaşadıkları kente sahip çıkan, katkı koyan bireyler olacaklar. Ayrıca bütün proje ortaklarımıza, Rengin Güngör ve bu çalışmaya emeği geçen bütün öğretmenlerimize, Evrim Ekiz ve emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu sokağa ve çocuklarımızın hayallerine sahip çıkılmasını diliyorum” diye konuştu.

Projede yer alan Defne Pera Karakaş ve aynı zamanda projenin logosunu tasarlayan Kaan Kılınç da duygularını dile getirdi. Yaşanan süreç hakkında bilgi veren Karakaş ve Kılınç, hayallerinin gerçeğe dönüşmesini sağlayanlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Turgay Erdem ve beraberindekiler çocuklarla Çocuk Sokağı ve Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Turgay Erdem daha sonra parkı gezerek çocukların heyecanına ortak oldu. Çocuklar günün anısına panoya el izlerini bırakıp, isimlerini yazarak unutulmayacak bir hatıraya imza attı.

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