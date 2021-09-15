Bursa'da ulaşım yatırımları hız kesmiyor

Bursa'nın 17 ilçesinde özellikle kırsal mahalle yollarının sağlıklaştırılması için yoğun çaba harcayan ve önceki hafta 44 bin 100 metre sathi kaplama çalışması yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta da 5 ilçede toplam 34 bin 400 metre sathi kaplama gerçekleştirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, sorumluluk alanında bulunan 8 bin kilometre karayolu ağında iyileştirme çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor. 17 ilçede de asfalt kaplama, asfalt bakım onarım, vkanal ile kazı dolgu çalışmalarına ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, önceki hafta Nilüfer, Gürsu, Mustafakemalpaşa, Karacabey, İznik ve İnegöl'ün kırsal mahallelerinde toplam 44 bin 100 metre sathi kaplama çalışması yapmıştı. Kış bastırmadan yol çalışmalarını tamamlamak için yoğun çaba harcayan ekipler, geçtiğimiz hafta da Mustafakemalpaşa Yenice Güvem Soğucak hattı, Büyükorhan Karaçukur yol ayrımı Ericek Mazlumlar devamı Dursunbey sınırı arası ile Karaçukur mahallesi, İnegöl Edebey mahallesi, Orhaneli Eskidanışment mahallesi ve Keles Bıyıkalan Harmanlan Dağdemirciler bağlantı yollarında 34 bin 400 metre sathi kaplama gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.