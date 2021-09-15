Karacabey’in Kurtuluş Günü kutlandı

Karacabey’in düşman işgâlinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı.

Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilen törene Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, Belediye Başkanı Ali Özkan ve protokol mensupları katıldı. Başkan Ali Özkan, emperyalist güçlerin tarih boyunca hep gözlerinin Anadolu’da olduğunu hatırlatarak, “Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda bunu denediler, ama başaramadılar. Sonra Asala ile PKK ile ve son olarak FETÖ ile ülkemizi işgâl etmeye kalktılar. Ama milletimiz bu oyunların hiçbirine geçit vermedi” dedi.

Özkan’ın konuşmasının ardından, Dayı Karacabey Anadolu Lisesi öğrencisi Ali İskender Aynacı, günün anlam ve önemini anlatan şiirler okudu. Daha sonra Bursa Büyükşehir Bandosu kahramanlık marşlarını seslendirdi.

2 yıl önce, Karacabey Belediyesi tarafından yapılan kültür envanter çalışmaları kapsamında ortaya çıkarılan Arnavut Demir Dede’nin hikâyesi araştırılarak gün yüzüne çıkarılırken, harabeye dönen mezarı da yenilenmişti. Törende, Karacabey Belediyesi tarafından tiyatro oyuncuları ve öğrencilerden oluşan ekiple hikâye canlandırıldı.

Duygu dolu ânların yaşanmasına sahne olan gösteri izleyicilerden tam not aldı. Bu arada kurtuluş şehitlerinin mezarları da ziyaret edilerek dualar okundu.

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