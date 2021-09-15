İş sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat BUTGEM’den istihdam garantili kurs

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren BUTGEM, istihdam garantili düz dokuma operatörlüğü kurslarına başlıyor.

İŞKUR ile yürütülecek Meslekî Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği projesi (MEGİP) çerçevesinde düzenlenecek “düz dokuma operatörlüğü” kurslarına katılacak kursiyerler 2 aylık eğitimin ardından iş başı yapacak. Kursiyerlere ayrıca eğitim süresince İŞKUR tarafından günlük 108 lira cep harçlığı verilecek.

BUTGEM’de bir ay eğitim alacak kursiyerler, kalan sürede ise işletmelerde gerçek çalışma ortamında eğitimlerini sürdürecek. Fabrikalarda işleri hazır olan kursiyerlere ayrıca eğitim süresince İŞKUR tarafından her kurs günü için 108 TL cep harçlığı verilecek. Kursiyerleri istihdam eden işletmeler, asgari 12 ay, azami 48 aya kadar SGK primi teşviklerinden faydalanabilecek.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BUTGEM’in Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) içerisinde 12 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösterdiğini söyledi. BUTGEM’de sanayicilerin taleplerini alarak eğitim programları düzenlediklerini kaydeden İbrahim Burkay, “Şimdiye kadar bin 100’ün üzerinde eğitim programıyla 35 bine yakın kişiyi meslek sahibi yaptık. Yeni dönemde tekstil sektörümüzden gelen talepler doğrultusunda düz dokuma operatörlüğü kurslarına başlıyoruz. Son dönemde firmalarımız bu alanda ciddi bir işçi bulma sıkıntısı yaşıyor. İŞKUR ile yaptığımız çalışma sayesinde istihdam garantili meslek kursları düzenleyeceğiz. Kurslara iştirâk için herhangi bir mezuniyet şartı bulunmuyor. İş sahibi olmak isteyenlere büyük bir imkân sunuyoruz” dedi.

Bursa’nın MEGİP’te Türkiye’nin en başarılı şehirleri arasında yer aldığını kaydeden Başkan İbrahim Burkay, şehrin son iki yıldır projeden yararlanan kursiyer sayısı kategorisinde ilk sırada yer aldığını hatırlattı.

MEGİP, işverenlerin talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan işgücünün yetiştirilmesine katkı sağlarken, iş arayanlar için de önemli fırsatlar sunuyor. MEGİP kapsamında 160 fiilî günü geçmeyecek şekilde düzenlenen meslekî eğitim kurslarına katılan kursiyerlere İŞKUR tarafından günlük 108 TL cep harçlığı ödeniyor. Ayrıca kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor. İşverenler de ilave istihdam için uygulanan çeşitli teşviklerden faydalanabiliyor.

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