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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Damardan alınan C vitamini kanser hücrelerini öldürüyor

İHA

Damardan alınan C vitamini kanser hücrelerini öldürüyor

Uzmanlar sindirim sistemini by pass ederek damardan alınan C vitaminin kanser hücrelerine saldırıp yok ettiğini bildirdi.
Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Dahiliye Uzmanı Yrd. Doç. Dr Gökhan Erbağ yüksek doz C vitamini uygulaması ile ilgili önemli bilgiler verdi.
Ülkemizde her yıl yaklaşık 170 bin kişiye kanser teşhisi konuluyor. Bu hastalıkla mücadelede en önemli etken ise erken teşhis. Bilim insanlarının kanser tedavisine yönelik yeni yöntemleri hastalığın tedavisine yeni bir boyut getiriyor.
Son olarak Türkiye'de de uygulanmaya başlayan C vitamini uygulamasının tedaviye yeni bir boyut kazandırdığını belirten Gökhan Erbağ, araştırmalara göre bu tedavi yönteminin kanser hücrelerine hasar verirken kanser hücresinin DNA yapılarını tahrip ettiğini ve öldürdüğünü söyledi.
1970 yılından itibaren kanser tedavisinde C vitamini uygulamalarının denendiğini belirten Erbağ, "C vitamini genelde ağızdan alınır, ancak yapılan araştırmalar sindirim sistemini baypas ederek damardan alınan C vitaminin kanda 100150 misli daha yüksek oranlara ulaşacağını ve kandaki yüksek doz C vitaminin kanser hücrelerine saldırma yeteneği olduğunu gösteriyor. Çalışmalar göstermektedir ki yüksek doz uygulanan damardan verilen C vitamini, çok kolay parçalanarak doku ve DNA hasarı oluşturabilen bir reaktif oksijen türü olan hidrojen peroksiti oluşturuyor. Tümör hücreleri normal hücrelere göre hidrojen peroksiti yok etmekte daha başarısız, dolayısıyla kanserli hücreler yüksek dozda hidrojen peroksitten daha fazla zarar görmeye meyilli. Bu durum da yüksek C vitamini düzeylerinin neden normal dokuları etkilemezken, tümör dokularına zarar verdiğini açıklıyor. Özellikle meme, prostat, akciğer tümörlerinde bu tedavi uygulaması ümit vadeden hastanın sağ kalımına etkisi olduğu düşünülmektedir" diye konuştu.

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