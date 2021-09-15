Bursaspor PFDK’ya sevk edildi

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Bursaspor, deplasmanda oynadığı Altınordu maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Altınordu maçı karşılaşması sonrası PFDK’ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bursaspor Kulübü'nün 12.09.2021 tarihinde oynanan AltınorduBursaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" sebebiyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Bursaspor Kulübü antrenörü Volkan Kürşat Bekiroğlu’nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" yüzünden Futbol Disiplin Talimatının 36. maddesi uyarınca 13.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

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