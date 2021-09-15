Bu kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

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Bursa'da kamyonun sıkıştırdığı minibüsün sürücüsü, burnu bile kanamadan kurtuldu.

BursaGemlik yolu üzerinde meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. İddiaya göre, bir kamyonun sıkıştırdığı minibüs bariyerle tır arasına sıkıştı. Minibüs sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, polis ekipleri kazayla alakalı tahkikat başlattı.

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