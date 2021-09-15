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Nilüfer’de tarıma ‘organik’ farkındalık Nilüfer Halk Eğitim Merkezinden çiftçilere ‘organik tarım’ eğitimi

İHA

Nilüfer’de tarıma ‘organik’ farkındalık Nilüfer Halk Eğitim Merkezinden çiftçilere ‘organik tarım’ eğitimi

Nilüfer Halk Eğitim Merkezi, Avrupa Birliği Erasmus Projeleri kapsamında Kırıkkale Üniversitesi’nin yürüttüğü Orgafarm (Organik Tarım) projesine dahil oldu. İlk yüz yüze eğitimini Fadıllı Mahallesi’ndeki çiftçiler ile gerçekleştirdiklerini belirten Nilüfer Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Turan, Nilüfer ilçesindeki tüm çiftçilere ulaşıp, organik tarım farkındalığı oluşturmak istediklerini söyledi.
Avrupa Birliği Erasmus Projeleri kapsamında Kırıkkale Üniversitesi’nin yürüttüğü ve Nilüfer Halk Eğitim Merkezi ile Adıyaman Halk Eğitim Merkezi’nin dahil olduğu Orgafarm (Organik Tarım) projesinin ilk yüz yüze eğitimi Fadıllı Mahallesi’nde gerçekleştirildi. 77 çiftçinin katılım gösterdiği seminerde, geleneksel tarım ile organik tarım arasındaki farklar anlatılarak, organik tarım farkındalığı oluşturuldu. Organik tarımın önemine vurgu yapıldığı seminerde, çiftçilerin geleneksel tarımdan organik tarıma geçmesi halinde yerine getirmesi gereken prosedürler de aktarıldı. Nilüfer Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Turan, “Organik Tarım” başlığıyla 2019 yılında hayata geçirilen Orgafarm projesi ile bölgedeki çiftçilere ulaşarak, organik tarımı artırmayı hedeflediklerini söyledi. Mehmet Turan, “Organik tarıma geçilmesi halinde çiftçilerimiz ürünlerinden daha fazla gelir etme imkanı buluyor. Ürün bazında değişkenlik göstermekle beraber geleneksel tarımla elde edilmiş ürüne kıyasla organik ürünün kilosu pazarda 8 ila 10 kat daha yüksek fiyata satılabiliyor. Her yaş grubundan çiftçilerimizin organik tarıma gösterdiği ilgi bizi memnun etti” dedi.
Bir günlük eğitimlerin sonunda çiftçilere katılım sertifikası da verdiklerini söyleyen Turan, önümüzdeki aylarda Nilüfer ilçesindeki daha fazla çiftçiye ulaşmayı planladıklarını sözlerine ekledi. Mehmet Turan, seminerin organizesini yapan ve aynı zamanda bir çiftçi olan Fadıllı Mahallesi Öğretmeni Ali Aldur ve Mahalle Muhtarı Cemal Kargılı’ya da emeklerinden ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.
Nilüfer Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Turan ve Nilüfer Halk Eğitim Merkezi Öğretmeni İlker Uslu tarafından Fadıllı Mahallesindeki 77 çiftçiye verilen Organik Tarım konulu seminer sonunda çiftçilere katılım sertifikaları takdim edildi.

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