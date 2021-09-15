Bursalıların yüzünü güldüren indirimler sürüyor Peynirden saç boyasına kadar bir çok ürün 1 TL'ye raflarda

Özhan Marketler Zinciri, düzenlediği etkin kampanyalarla Bursalıların ilgisini çekiyor. 29 Eylül tarihine kadar iddialı indirimler müşterilerini bekliyor.

Özhan’da güzel fırsatlar Bursalıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bursa’nın marketi olarak bilinen Özhan’da tüm ayı kapsayan indirimler, sürekli yenilenen dönemler halinde sunulan çok uygun fiyatlar büyük ses getiriyor. Her dönem için yepyeni indirimler ve birbirinden çeşitli fırsatlar sunulurken, gıdadan temizlik malzemesine, kişisel bakımdan ev gereçlerine kadar farklı kategorilerde indirimler görmek mümkün oluyor.

1 TL'ye güzel ürünler

Market zincirinin tüm mağazalarında 1529 Eylül tarihleri arasında 1TL fiyatında birçok ürün müşterilere sunuluyor. Güzel ikili kampanyası adı altında birçok ürün çeşidinde iddialı indirimler bulunuyor. Peynirden saç boyasına, deodoranttan ay çekirdeği ve çamaşır suyuna kadar aynı ürünün 2.si 1 TL olarak satışa sunuluyor. Tüm bunların yanında Özhan Kart müşterilerine özel birbirinden uygun indirimler yıl boyunca sürüyor.

Yıl boyunca çok güzel indirimlerin sürekli olarak devam ettiğine ve alışverişlerini Özhan Kart'ı ile yapan tüm müşterilerimizin indirimlerden yararlanabileceğini dikkat çeken Mağazalar Zinciri Kurumsal İletişim Müdürü Ayşen Yılmaz, " Önceliğimiz müşterilerimizin memnuniyetidir. Kalitemizden ödün vermeden birçok marka işbirliğiyle, indirimler, promosyonlar ve TL değerinde puanlar kazandırıyoruz" dedi.

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