14 ayrı suçtan aranan hırsız Yenişehir’de yakalandı

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Bursa'da 14 ayrı suçtan aranan hırsız Yenişehir ilçesinde yakalandı.

İnegöl ve Yenişehir ilçelerinde iş yeri, ev ve motosiklet hırsızlıklarına karışan İ.A, Yenişehir Emniyetinin başarılı çalışması neticesinde yakalandı. 14 sabıkası bulunan ve uzun zamandır aranılan şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyede sorgusu tamamlanan İ.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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