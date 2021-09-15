İŞKUR, koruma altındaki gençlerin geleceğine ışık tutuyor

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Çocuk Destek Merkezi (ÇODEM), Çocuk Evi Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM) ve Çocuk Evleri Sitesi (ÇES) bünyesinde bulunan 1315 ve 1618 yaş grubundaki gençlere yönelik verilen eğitimler, koruma altındaki gençlerin geleceğine ışık tutuyor.

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çocuk Destek Merkezi (ÇODEM), Çocuk Evi Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM) ve Çocuk Evleri Sitesi (ÇES) bünyesindeki çocukların, meslek, meslek seçiminin önemi, iş arama becerileri gibi konular hakkında sistematik olarak bilgilendirilmelerini sağlıyor. Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Ağustos ve Eylül aylarında farklı zamanlarda Bursa İŞKUR Meslek Danışmanlığı Birimini ziyaret eden 116 çocuğun, kendilerini tanımaları ve uygun meslek seçimi için İŞKUR Mesleki Yönelim Test Bataryası (MYTB) uygulandı. Uygulama sonrasında Meslek Danışmanları tarafından yapılan test sonuçları yorumlamaları ile öğrencilerin, mesleki ilgi, yetenek ve becerileri tespit edilerek kariyer planlamalarına destek olundu.

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