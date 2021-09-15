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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Zarifoğlu’na emeklilik töreni

İHA

Prof. Dr. Zarifoğlu’na emeklilik töreni

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1980 yılında asistan olarak göreve başlayan ve son olarak Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu, Rektörlük A Salonu’nda gerçekleştirilen bir törenle emekli oldu.
BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Bursa Milletvekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, akademisyenler, hastane yöneticileri, öğrencileri ve ailesi Zarifoğlu’nu bu özel gününde yalnız bırakmadı. Açılış töreninde konuşan Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi’ne tam 41 yıl önce asistan olarak adım attığını açıkladı. Bugün ise emeklilik aşamasına geldiğini kaydeden Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu, “Asistanlığa başladığımda yalnız başımaydım. Ancak buraya geldiğimde bir aileyle birlikte olduğumu anladım. Baş ağrısı ve hareket bozuklukları alanında üniversitemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğime inandığım çalışmalar yürüttüm. Bunu Bursa Tıp Fakültesi ortamında gerçekleştirdim ve huzurlu olduğum bu çalışma ortamından bugün itibariyle emekliye ayrılıyorum. Bilimsel anlamda hocalarımdan aldığım her şeyin üstüne koyarak karşılığını verdiğime inandığım için huzurluyum” dedi. Sözlerine öğrenci ve asistanlarına çeşitli tavsiyelerde bulunarak devam eden Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu konuşmasını şöyle sonlandırdı; “Doğal kişiliğimle kimseyi kırmamaya özen gösterdim. Tüm çalışma hayatım boyunca kimseye kırılmadım. Ancak insanlık halidir. İstemeyerek ve bilmeden kırdığım insanlar varsa lütfen haklarını helal etsinler.”
Rektörden özel teşekkür
Programda söz alan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, insan hayatının bir düzen içerisinde devam ettiğine işaret etti. Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu’nun ismi ile müsemma bir kişilik olduğunu aktaran Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Hocamızı gençliğinden itibaren tanıyoruz. Hocamız iyi bir birikime sahip, bu birikimin 67 yaş ile kapanması düşünülemez. O yüzden hayatının geri kalanında da hocalık yapmaya devam edecektir. Bugün sadece resmi görevlerini tamamlamış bulunuyor. Zarifoğlu hocamıza üniversitemize katkıları ve hizmetleri için şükranlarımızı arz ediyoruz. Öğrencilerin yetişmesinden, mesai arkadaşlarınıza verdiğiniz katkılardan, işbirliğinizden, dayanışmanızdan, özellikle insana dokunan hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da sağlık ve afiyet dolu bir emeklilik hayatı diliyoruz” diye konuştu. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ise konuşmasında Bursa Uludağ Üniversitesi’ne 40 yıldır hizmet veren Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu’na büyük bir saygı duyduğunu vurguladı. Hakkında her zaman çok olumlu sözler duyduğu Zarifoğlu’nun gerçek anlamda örnek bir hekim olduğuna işaret eden Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya; “Kendisi ilebirebir çalışmış olmasam da hakkında her zaman için çok olumlu ve güzel sözler işittik. Bizlere bugün, son olarak tecrübelerinden özet ders verdi. Yararlanacağız. Bilimsel anlamda başarılı, işini düzgün yapan, hiç kimseyle sorunu olmayan bir insan olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar bizlere sağladığı tüm katkılar için teşekkür ediyoruz, bundan sonraki hayatında da başarılar diliyoruz” dedi. Bursa Milletvekili ve Bursa Uludağ Üniversitesi’nin önceki dönem akademisyenlerinden Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu da 25 yıllık dostu olan Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu’nun özel bir kişilik olduğunu belirtti. Tatlıoğlu; “Mehmet Zarifoğlu, hayatını incitilmemek üzerine kuran insanlardan birisidir. Hepimiz buna şahit olduk. Akademisyen olarak da insan olarak da çok özel bir kişilik olduğunu söyleyebiliriz. Yeni hayatında başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu. Törende BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali de kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu’nun her zaman için nazik ve eğitici özelliğini ön planda tutan bir kişilik olduğunun altını çizen Başhekim Prof. Dr. Rıdvan Ali; “Hocamızı 1986 yılından itibaren tanırım. Bu zaman dilimi içerisinde herhangi birisine yüksek sesle dahi konuştuğuna şahit olmadım. Öğrencilerine de, çalışanlara da mutlaka zarafet içerisinde davranırdı. Hocamıza bundan sonraki hayatında mutluluklar diliyorum” şeklinde konuştu. Aynı anabilim dalında görev yapan iş arkadaşlarının ve dostlarınında duygularını paylaştığı törenin sonunda Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu’na emeklerinden dolayı üniversite yöneticileri tarafından plaket takdimi yapıldı.

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