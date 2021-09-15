Frutti Extra Cup heyecanı başladı Frutti Extra Cup: Darüşşafaka: 72 - Aliağa Petkim Spor: 64

4 gün sürecek olan Frutti Extra Cup başladı. Açılış karşılaşmasında Darüşşafaka, Aliağa Petkim Spor’u 7264 mağlup etti.
Bursa Nilüfer Barış Salonu'nda 4 gün sürecek olan Frutti Extra Cup heyecanı başladı. 6 takımın yer aldığı turnuvanın ilk maçı Darüşşafaka ile Aliağa Petkim Spor arasında oynandı. Darüşşafaka müsabakayı 7264 kazandı. Turnuva cumartesi günü sona erecek.
Salon: Nilüfer Barış Spor Salonu
Hakemler: Kerem Baki xx, Mehmet Karabilecen xx, Murat Ciner xx
Darüşşafaka: Gabriel Olaseni x 6, Troy Caupain xx 12 , Isaiah Pineiro xx 9, Eray Akyüz xx 9, Doğuş Özdemiroğlu xxx 14, Troy Selimşav x 4, Can Maxim Mutaf x 2, Sinan Güler x 0, Ragıp Berke Atar x 4, Nathan Boothe xxx 12
Başantrenör: Burak Selçuk Ernak
Aliağa Petkim Spor: Demtrius Gonger x 4, Justin Wright Foreman xxx 13, Darko Palninic xxx 14, Metehan Akyel x 1, Gary Browne xx 10, Erol Can Çinko xx 8, Nusret Yıldırım x 8, Peyton Aldridge x 6
Başatrenör: Can Sevim
1. Periyot: 2617 (Darüşafaka lehine)
Devre: 4135 (Darüşşafaka lehine)
3. Periyot: 5650 (Darüşşafaka lehine)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.