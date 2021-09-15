Frutti Extra Cup: Frutti Extra Bursaspor: 89 ALBA Berlin: 75

Frutti Extra Cup’ın ikinci maçı Frutti Extra Bursaspor ile Alman temsilcisi ALBA Berlin arasında oynandı. Müsabaka 8975 sonucu ile Frutti Extra Bursaspor Lehine sonuçlandı.
Salon: Nilüfer Barış Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Duhan Köyiçi xx, Çağrı Hekimoğlu xx
Frutti Extra Bursaspor: Allerik Freeman xxxx 26, Derek Needham xxx 10, Metin Türen x 3, Birkan Batuk x 5, Ömer Utku Al x 2, Onuralp Bitim xx 2, Dragan Mlosavjevic x 4, Kevarrius Hayes x 6, Egemen Güven xx 10, David John Dudzinski xx 12,
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
ALBA Berlin: Maodo Lo x 2, Jaleen Smith xx 11, Malte Delow x 4, Marcus Per Eriksson xxx 14, Jonas Mattisseck xx 8, Tim Schneider x 5, Marc Christoph Tilly x 6, Louis Olinde x 3, Rikus Schulte x 0, Luke Sikma xxx 17 , Stefan Peno x 5
Başatrenör: Israel Nunez
1. Periyot: 2620 (Frutti Extra Bursaspor lehine)
Devre: 5036 (Frutti Extra Bursaspor lehine)
3. Periyot: 7161 (Frutti Extra Bursaspor lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.