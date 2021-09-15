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21'inci Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası´nda ilk gün tamamlandı

DHA

21'inci Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası´nda ilk gün tamamlandı


Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - Bu yıl 21'incisi düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası´nın ilk gününde Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom´u 75-58 mağlup ederken; ev sahibi TOFAŞ, Gaziantep Basketbol´a uzatmada 91-90 kaybetti.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında ev sahipliğini yaptığı 21'inci Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası bugün oynanan iki karşılaşmayla başladı. Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen organizasyonun açılış karşılaşmasında Türk Telekom ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanan ilk maçta Başkent temsilcisini 75-58 mağlup eden Bahçeşehir Koleji, B Grubu´na galibiyetle başlarken, İstanbul temsilcisinde 16 sayı, 5 ribaund ve 2 asist ile oynayan Berkay Candan maçın en skorer ismi oldu.
Günün ikinci maçında ise TOFAŞ, Gaziantep Basketbol ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmaya Kasey Shepherd, Pako Cruz, Elgin Cook, Tomislav Zubcic, Jeremy Simmons beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk çeyreği 22-14 geride kapattı. Soyunma odasına 37-28 yenik giren Bursa temsilcisi, üçüncü çeyreği de 63-52 geride kapatırken başantrenör Hakan Demir, iki teknik faul alarak bu çeyrekte oyundan ihraç edildi. Son periyoda Pako Cruz, Yiğit Arslan, Kasey Shepherd´ın üçlükleriyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, 31. dakikada farkı 2´ye (61-63) çekti. Tomislav Zubcic´in üçlüğü sonrası Elgin Cook ve Kasey Shepherd´ın basketleriyle bitime 2.29 kala 72-71 öne geçen ev sahibi takım, bitime 1.30 kala 5 sayılık farkı (76-71) yakalasa da maç 78-78'lik skorla uzatmaya gitti.
Uzatma bölümünün başında Yiğit Arslan´ın elinden iki üçlük bulan TOFAŞ, bitime 43 saniye kala Tomislav Zubcic ile durumu 90-86 yapsa da Gaziantep Basketbol, Jarmar Gulley´in üçlüğü sonrası Peterson´un serbest atışlarıyla parkeden 90-91 galip ayrıldı. Kasey Shepherd´ın 19 sayı-5 asist ile oynadığı karşılaşmada Yiğit Arslan 16 sayı ve 4 asist ile katkı verdi.
Turnuvanın ikinci gününde saat 16.00´da Fenerbahçe Beko, Türk Telekom ile; saat 19.00 ise TOFAŞ, Galatasaray NEF ile karşı karşıya gelecek. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanacak hazırlık turnuvasının günlük bilet satışları salon gişesinden gerçekleştirilirken, karşılaşmalar aynı zamanda Tofaş Spor Kulübü Youtube sayfasından da canlı olarak ekranlara gelecek.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-09-15 21:59:34

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