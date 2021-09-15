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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatih Tekke: “Bu galibiyeti büyütmeye gerek yok”

İHA

Fatih Tekke: “Bu galibiyeti büyütmeye gerek yok”

Bursaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor maçının ardından, "Bu galibiyeti büyütmeye gerek yok. İyi bir kadroyuz ama iyi bir takım değiliz şu anda. Ama iyi bir takım olacağız" dedi.
TFF 1. Lig’in 5. haftasında sahasında Samsunspor’u mağlup eden Bursaspor’da Teknik Direktör Fatih Tekke, şunları söyledi:
“Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. 3 puanın yanında, iyi mücadele verdik. Kırmızı kart sonrası iyi bir direnç gösterdik. Çocukların ayaklarına sağlık. Mutluyuz. 3 gün sonra yine zorlu maça çıkacağız. Sakatlarımız ve cezalılarımız var. Umarım haftaya da böyle üç puan sergileriz. Altınordu maçından farklı bir şey yapmadık açıkçası. İstatistiklere bakacak olursanız İlk golü yemiş olmasak ve golü erken bulsak aynı oyunu ortaya koyabilirdik. Üç puanı da alabilirdik. İyi antrenmanları çok önemsiyoruz. Bugün nasip oldu iyi bir galibiyet aldık. Ama bu galibiyeti büyütmeye gerek yok. İyi bir kadroyuz ama iyi bir takım değiliz şu anda. Ama iyi bir takım olacağız. İyi oyuncular ve gençlerimiz var. Çok fazla antrenman yapamadık. Birçok parça var. Oyuncularımın bunu anlaması süre alacak. Camiada da tedirginlik var. Doğal olarak İyi bir yönetimimiz var. Taraftarımız bize çok iyi destek oldu. Bunun da karşılığını aldık. Coşkulu oynadığımız sürece bunun karşılığını alacaklarını söyledim. Oyuncularıma da teşekkür ederim. İnşallah iyi bir başlangıç olur.”

“Biz kaos futbolu istemiyoruz”
Fatih Tekke, sözlerine şöyle devam etti: “Oyunun son bölümü bize ait değildi. 10 kişi kaldık. Oyuna sonradan girenlerin çok katkıları oldu. Hızlı hücumu çok çalışamadık. Biz Eyüpspor maçında da taraftarımızı arkamıza alamamıştık. Ama coşkulu başlamak ve istediğim gibi oyu ortaya koymanın faydalarını da gördük. Cesareti gösterdik. Oyuncularımın hiç alışık olmadıkları şey bunlar. Hedefe gidecekseniz topa sahip olmamız gerekiyor. Kaos futbolu gelecek adına bir fayda sağlamaz. Kötü oynadığımız dönemde de istatistik olarak topa sahip olduğumuzu görüyoruz. Taktiksel bir anlayışın takıma yansıması için süreye ihtiyaç var. Oyuncularımız cesaret gösterdi bu akşam. Biz kaos futbolu istemiyoruz. Bursa gibi bir camiada her şeyin iyi olması gerekiyor. Benim ve ekibin sahaya bakış açımız topa sahip olma birinci temel prensibimiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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