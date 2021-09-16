Başına silah dayayıp, teslim olmamak için direndi

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)BURSA´da bekçilerin görünce kaçmaya çalışan Raşit A.(35) yakalanacağını anlayınca başına silah dayayarak ekiplere direndi. Bekçilerin yaklaşık yarım saatlik çabaları sonucu silahı bırakarak teslim olan Raşit A. gözaltına alındı. Şüphelinin ruhsatsız tabancasını teslim etmek istemediği için kaçtığı öğrenildi.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Atıcılar Mahallesi´nde meydana geldi. 'Gece Kartalları' olarak bilinen mahalle bekçileri Eski Gemlik Yolu Caddesi´nde durumundan şüphelendikleri Raşit A.´yı durdurmak istedi. Bekçileri görünce kaçmaya başlayan şüpheli ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Bölgeye takviye ekip isteyen bekçiler şüphelinin peşine düştü. Raşit A., yaklaşık 15 dakikalık kovalamacanın ardından Veysel Karani Mahallesi, Levent Sokak´ta sıkıştırıldı. Yakalanacağını anlayan Raşit A. belinden çıkardığı tabancayı başına dayayarak teslim olmamak için direndi. Polis ve sağlık ekiplerinden destek isteyen bekçiler sokağa giriş ve çıkışları kapatarak bölgede güvenlik önlemi aldı. Şüpheli Raşit A. bekçilerin yaklaşık yarım saatlik ikna çabaları sonucu elindeki silahı bırakarak teslim oldu.

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Raşit A.´nın ilk ifadesinde, ruhsatsız tabancasını teslim etmek istemediği için kaçtığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-09-16 08:24:52



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