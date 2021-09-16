Bülent Ortaçgil, Güz Konserleri’nde nostalji yaşattı

Bursa Nilüfer Belediyesi ve +1 iş birliğiyle düzenlenen Nilüfer +1 Güz Konserleri’nde bu defa Türk popüler müziğinde kendine özgü bir yeri olan Bülent Ortaçgil sahne aldı. Usta müzisyen konsere katılanlara nostalji yaşattı.

Nilüfer +1 Güz Konserleri sevilen sanatçıları müzik tutkunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Nilüfer Belediyesi ve +1 iş birliğiyle düzenlenen konserler Balat Atatürk Ormanı’nın muhteşem ortamında devam ediyor. Büyük ilgi gören konserlerde bu defa Türk müziğine yıllarını veren usta sanatçı Bülent Ortaçgil sahne aldı. Folk, caz, rock ve pop müziklerine olan dokunuşlarıyla tanınan ve kendi tarzında müziğiyle gönüllere taht kuran Bülent Ortaçgil, en sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de seyirciler arasında yer aldığı konserde Bülent Ortaçgil, nostaljik şarkılarıyla hayranlarına romantik bir sonbahar akşamı yaşattı. “Benimle oynar mısın?”, “Olmalı mı, olmamalı mı?”, “Sensiz Olmaz” gibi parçalarını söyleyen sanatçıya izleyenler de keyifle eşlik etti.

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