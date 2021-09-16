Tarihî Kentler Birliği’nden İpek Evi’ne ödül

Nilüfer Belediyesi’nin, geleneksel ipek böcekçiliği zanaatının turizme kazandırılması için geçen ay yeniden düzenleyerek hizmete açtığı İpek Evi ödüle lâyık görüldü.

Bursa’nın geleneksel ipek böcekçiliği zanaatını Nilüfer’de kültür ve turizmin bir parçası yapmak için hayata geçirilen İpek Evi’ne Tarihî Kentler Birliği’nden ödül geldi. Nilüfer Belediyesi İpek Evi’ni, NİLSEM ile Misi Köyü Kadınları Yardım ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle ağustos ayında yeniden düzenleyerek ziyarete açmıştı. İlk günden büyük ilgi gören İpek Evi, Tarihî Kent Birliği tarafından düzenlenen 2020 Tarihî ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması‘nda “Uygulama” kategorisinde ödüle lâyık görüldü. 33 belediyenin toplam 61 proje ile başvurduğu yarışmanın sonuçları jüri değerlendirmesi sonucunda açıklandı. Yarışma jürisinin değerlendirmeleri sonucunda; Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’nün yanı sıra, 1 Jüri Özel Ödülü, 7 Proje, 7 Uygulama ve 7 Süreklilik, 10 Başarı Ödülü verildi. Nilüfer Belediyesi de İpek Evi ile Uygulama Ödülü’ne değer görülen 7 belediye arasında yer aldı.

Yapılan açıklamada, Nilüfer Belediyesi’nin uzun süredir Misi Mahallesi’nde yürüttüğü çalışmalar ile köyde geleneksel üretim tekniklerini yaşattığı ifade edildi. Tarihî Kentler Birliği’nin düzenlediği Tarihî ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması Ödülleri 23 Eylül 2021 Perşembe günü İstanbul’da düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.

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