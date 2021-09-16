Çöplerle “Utan” yazdılar Genç Kızılay’dan anlamlı mesaj

Genç Kızılay İnegöl Şubesi, çevre kirliliğine dikkat çekmek maksadıyla Boğazköy barajı bölgesinde temizlik yaptı. Toplanan çöplerle ‘Utan’ yazan gençlerin bu mesajını Belediye Başkanı Alper Taban sosyal medya hesabından paylaştı.

Genç Kızılay İnegöl Şubesi, çevre kirliliğine dikkat çekmek İÇİN örnek bir faaliyet gerçekleştirdi. Boğazköy barajı bölgesinde temizlik yapan Genç Kızılay yönetimi, İnegöl Belediyesi’nin ulaşım ve araç desteği ile çevreye atılmış çöpleri topladı. Kısa sürede dar bir alanda onlarca çöp torbasını dolduran gençler, gördükleri manzara karşısında hayrete düştü. Gençler, bu çevre katliamına dikkat çekmek için toplanan çöplerle ‘Utan’ yazıp, sosyal medya üzerinden mesaj verdi.

Belediye Başkanı Alper Taban da Genç Kızılay’ın bu anlamlı faaliyetine sosyal medyadan destek verdi. Alper Taban, “Genç Kızılay çöpleri toplarken utandı. İnşallah atanlar da utanmışlardır. Genç Kızılay'ı bu güzel davranışından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

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