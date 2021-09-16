Bir bilet bir umut

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ünlü şarkıcı Hande Yener, hastalar için Bursa'da sahneye çıkacak.

Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK) Bursa Şubesi, Büyükşehir Belediyesi, Özhan Marketler Zinciri ve diğer sponsorlarla birlikte Hande Yener'i Bursa'da ağırlayacak. 23 Eylül 2021 Perşembe günü Kültürpark Açık hava Tiyatrosunda sahne alacak olan Hande Yener'in bilet geliri, devlet hastanelerinde ve tedaviye maddî durumu elvermeyen hastalar için kullanılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.