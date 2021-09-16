BUÜ’den öğrencilere videolu “aşı olun” çağrısı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğü, 1 Ekimde başlayacak 20212022 eğitimöğretim dönemi öncesinde öğrencilerine aşı olmaları konusunda çağrı yapan bir video yayımladı. Videoda Tıp Fakültesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Prof. Dr. Halis Akalın yer aldı.

Öğrencilere seslenen BUÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Halis Akalın, sağlıklı ve başarı dolu bir öğretim yılı dileğinde bulundu. COVID19 hastalığına karşı 2 doz aşı olunması konusunda tavsiyede bulunan Prof. Dr. Halis Akalın, “Ülkemizde kullanılan her iki aşı da Dünya Sağlık Örgütü’nden onay almıştır. Aşı sizi ağır hastalıktan ve hastaneye yatıştan korur. Aşılarda çip yoktur. Aşı kısırlık yapmaz. Aşılanarak hem kendinizi hem de toplumu korursunuz” şeklinde konuştu.

BUÜ Senatosu, 1 Ekimde başlayacak akademik yıl için öğrenci, akademisyen ve idari personelin aşılanması konusunda çalışmalarına yoğun olarak devam ediyor. Senato, 20212022 eğitimöğretim yılında BUÜ yeni kayıt hakkı kazanan öğrenciler dâhil olmak üzere bütün öğrencilerin HES kodu almaları konusunda karar aldı. Üniversite, aşı olmayan herkesten haftalık PCR test sonuçları isteyecek.

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