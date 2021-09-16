Bursaspor’dan Ataberk Dadakdeniz’e veda mesajı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursaspor alt yapısında yetişen Ataberk Dadakdeniz’in Antalyaspor’a transferi sonrası yeşilbeyazlı kulüp, veda mesajı yayımladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, alt yapısından yetişen Ataberk Dadakdeniz için veda mesajı yayımladı. Antalyaspor’la anlaşan genç kaleci için yeşilbeyazlı kulüp şu açıklamayı yaptı: “Alt yapımızdan yetişip kulübümüze önemli hizmetler veren Ataberk Dadakdeniz’e katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz”.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.