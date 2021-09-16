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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor’dan Ataberk Dadakdeniz’e veda mesajı

İHA

Bursaspor’dan Ataberk Dadakdeniz’e veda mesajı

Bursaspor alt yapısında yetişen Ataberk Dadakdeniz’in Antalyaspor’a transferi sonrası yeşilbeyazlı kulüp, veda mesajı yayımladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, alt yapısından yetişen Ataberk Dadakdeniz için veda mesajı yayımladı. Antalyaspor’la anlaşan genç kaleci için yeşilbeyazlı kulüp şu açıklamayı yaptı: “Alt yapımızdan yetişip kulübümüze önemli hizmetler veren Ataberk Dadakdeniz’e katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz”.

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