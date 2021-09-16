Osmangazi’de ‘üzüm’ vakti Karabalçık Üzüm Festivali’nde geri sayım

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen ‘Karabalçık Üzüm Festivali’ hafta sonu yapılacak.

Osmangazi Belediyesi, Bursa ovasının bereketli topraklarından çıkan ürünlerin tanıtımına katkı sağlamaya devam ediyor. Geçen hafta sonu düzenlenen Ovaakça Siyah İncir Festivali’nin ardından bu hafta sonu da Türkiye’nin en lezzetli üzümlerinin yetiştiği Karabalçık Mahallesi üzüm festivaline ev sahipliği yapacak. Osmangazi Belediyesi’nin geleneksel hâle getirdiği Karabalçık Üzüm Festivali, 19 Eylül Pazar günü saat 12.00’de mehter takımı ve halk dansları gösterileriyle başlayacak. Karabalçık Celâl Sönmez İlkokulu’nun bahçesinde düzenlenecek festivalde, TRT sanatçısı Mehsem Özşimşir sahne alacak.

En güzel üzümlerin yarışacağı festivalde, jüri üyeleri üzümleri Ata Sarısı, Alphonse Lavelle, İtalyan, Red Globe ve Mişel Pare olmak üzere 5 farklı kategoride değerlendirecek. Yarışmanın sonunda ise dereceye giren üzümler için üreticilere ödül verilecek. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Pazar günü Bursalıları Karabalçık Üzüm Festivali’ne davet etti.

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