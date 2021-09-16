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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmangazi’ye Hayme Ana Bacıbey Ödülü

İHA

Osmangazi’ye Hayme Ana Bacıbey Ödülü

Kadınlara yönelik çalışmaları ve sağladığı destekler ile yerel yönetimler arasında öncü ve örnek olan Osmangazi Belediyesi, kadınların üretmesine ve bu ürünleri satışa sunarak gelir elde etmesine yönelik çalışmaları ile Hayme Ana Bacıbey Ödülleri töreninde ödüle lâyık görüldü.
Bacıbey Kent Kültürü Derneği’nce Anadolu Kadınları Müdafaai Vatan Cemiyeti'nin kurucu başkanı Melek Reşit Hanım anısına bu yıl 7’ncisi düzenlenen ‘Hayme Ana Bacıbey Ödülleri’ düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayan proje ve hizmetleriyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Osmangazi Belediyesi, törende ödül alarak kadınlara verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Ödül törenine katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kadınların üretmesi ve bu ürünleri satışa sunarak gelir elde etmesi adına hayata geçirilen ‘Doğancı Kadınlarıyla Kalkınıyor’ projesine verdikleri destek ile ödülün sahibi oldu.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ödül töreninde yaptığı konuşmada kadının aile ve toplumdaki önemine dikkat çekti. Kadın ne kadar güçlü ise aile ve toplumun da o kadar güçlü olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, “Toplumun temeli ailedir. Aile, ne kadar güçlü ise toplum da o kadar güçlü demektir. Ailenin temeli ise kadındır. Kadınlarımız bizim baş tacımız. Türk kadını her alanda, başarılı bir şekilde yer alıyor. Eskiden de vardı şimdi de var. O yüzden güçlüyüz ve güçlenmeye devam ediyoruz. Başarılı bir erkeğin arkasında, başarılı bir kadın var diyoruz. Başarılı kadınların arkasında da başarılı bir erkek vardır. Başarılı oluyorsak hep beraber oluyoruz” dedi.
Kadınların hem sosyal, hem de ekonomik açıdan daha da güçlenmesi için projeler ürettiklerini ve bu alanda destek sağladıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Kadınlarımızın her alanda daha da güçlenmesi adına çok güzel çalışmalar yapılıyor. Özellikle kendi kültürümüzü yaşatarak ortaya çıkan projelerin daha da kabul gördüğünü görüyoruz. Dışarıdan bir şey getirmeye çalışıyorsak olmuyor zaten. Başaramıyoruz. Kendi kültürümüz ve geleneklerimiz üzerinde büyümeye devam edeceğiz. Bizler kendi kültürümüz, geleneklerimiz ve inancımız çerçevesinde çalışmaları sürdürüyorsak başarıyoruz ve başaracağız “diye konuştu.
AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de yaptığı konuşmada, “Biz Kurtuluş Savaşı’nı kadın kahramanlarımız ile kazandık. Cumhuriyeti kadın kahramanlarımız ile birlikte kurduk. Cumhuriyet, yüzüncü yılına girerken hepimizin ortak bir değeri; hepimizi ayrıştıran değil, birleştiren bir unsur. Ayrıştıran yaklaşımlara da karşı durduğumuzu bütün kadınlar olarak belirmek istiyorum. Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha fazla etkin olması için politikalarımızı hayata geçirdik. Kadını politikalarımızın merkezi yaptık. İlk kadın kooperatifleriyle temasa başladığımızda Bursa'daki sayı 67 civarındaydı, bugün onurla söylüyorum ki, 26 tane kadın kooperatifimiz var, Bursa diğer şehirlerine de örnek oluyor” ifadelerini kullandı.
Bacıbey Kent Kültürü Derneği Başkanı Mutlu Çınar ise şunları söyledi: “Hayme Ana’yı ve diğer kahraman kadınlarımızı anmak adına Bacıbey Ödül Töreni'ni başlattık. Bu yıl 7’incisini düzenlediğimiz törenimizi Anadolu Kadınları Müdafaai Vatan Cemiyeti’ni kuran Melek Reşid Hanım adına veriyoruz. Günümüzde bütün dünya ülkeleri koronavirüsle boğuşuyor ve ekonomik açıdan da zor bir dönemden geçiyor. Bu zor dönemi aşmak için kapının kilidini 100 yıl önceki Milli Mücadele döneminde olduğu gibi yine kadınlarımız elinde tutuyor” dedi.

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