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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da Azerbaycan Günlerinin ilki yapıldı

İHA

Bursa'da Azerbaycan Günlerinin ilki yapıldı

Bursa'da Azerbaycan Günlerinin ilkinde 'Kafkas İslam Ordusu ve bugünkü Türk Dünyası' konulu konferans gerçekleştirildi.
Konferansa Türkiye’nin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, 22. dönem AK Parti Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu ve Batı Trakya Türkleri Federasyonu BATTAM’ın kurucusu ve şeref başkanı Özkan Hüseyin katıldı. Davetlilere teşekkür eden GİM AZDER Derneği Başkanı Hüseyin Veliyev, Kafkas İslam Ordusunun Gence’ye, Bakü’ye ve Türkiye Cumhur Başkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Şuşa’ya gelişlerine ithafen, 'Gün var asra bedel! dedim' şiirini okudu. Konferans, konferans iştirakçilerine plaket takdim edilmesi ve birlikte hatıra foto çekilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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