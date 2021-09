Bakan Varank liseli gençlerin İHA yarışlarını izledi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bugün bu yarışmalara katılan gençler, ileride Türkiye’nin en iyi insansız hava araçlarını yapacak ve daha birçok önemli işlere imza atacak"

Teknofest kapsamında düzenlenen Uluslararası Liseler İnsansız Hava Aracı Yarışları’nı izleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Şunu iyi biliyoruz ki bugün bu yarışmalara katılan gençler, ileride Türkiye’nin en iyi insansız hava aracı yazılımcıları ve mühendisleri olacak” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknofest kapsamında Bursa’da düzenlenen Uluslararası Liseler İnsansız Hava Aracı Yarışları'nı izledi. Yunuseli Havaalanı'nda döner ve sabit kanatlı İHA'lar genç pilotların kontrolünde gökyüzünde hünerlerini sergiledi. Otonom yazılımlı pervaneli İHA'lar ise gençlerin yazılımla yüklediği görevleri yerine getirmeye çalıştı. Yarışmalar öncesi liseli takımların hazırlıklarını yaptığı çadırları gezen Bakan Varank, gençlere destek sözü verdi. Tasarımlarını gençlerin yaptığı İHA'ları tek tek inceleyen Varank, geleceğin tasarımcılarıyla uzun uzun sohbet etti.

Elazığ'dan yarışmalara katılan İpekyolu Gençlik Merkezinin tasarladığı otonom yazılımlı İHA'nın görev uçuşunu izleyen Varank ve yanındaki heyet, İHA'nın kalkış sırasında aniden kendilerine doğru yönelmesi üzerine kısa süreli panik yaşadı. Otonom yazılımlı İHA daha sonra yükselip rotaya girince kalabalık derin bir "oh" çekti.

Yarışlar ile ilgili açıklama yapan Bakan Varank, "Gençlerimizi geleceğin teknolojileri ve trendlerine hazırlamak için bu yarışmaları yapıyoruz. Teknofest kapsamında TUBİTAK ile gerçekleştirdiğimiz bu yarışlarımız artık Uluslararası boyuta geçmiş durumda. Pakistan’dan Endonezya’dan Polonya’dan bu sene takımlar var. Gördüğünüz gibi geçen seneden beri çok büyük bir teveccüh var. Lise takımlarında sayı 3 kat artmış durumda. Biz eylül ayı teknoloji ayı diyoruz. Eylül ayı boyunca Teknofest kapsamında teknoloji yarışmaları düzenliyoruz. Bildiğiniz gibi 2126 eylül tarihleri arasında Teknofest’in asıl şovlarının olacağı yerli ve milli araçlarımızı tanıtacağımız etkinlik İstanbul Atatürk Havalimanı’nda olacak. Bursa’ya çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ev sahipliği ile öğrencilerimizi burada ağırlıyorlar. Yabancı misafirlerimizi ağırlıyorlar. Daha lise seviyesindeki öğrencilerimizin bu araçları sıfırdan tasarlaması ve otonom şekilde uçurması görevlerini yerine getirmek için bu yarışmalara katılması gerçekten bizi mutlu ediyor. En iyi şunu biliyoruz ki bugün bu yarışmalara katılan gençler ileride Türkiye’nin en iyi insansız hava aracı tasarımları, bilim insanları ve önemli işleri imza atacak mühendisleri olacak. Biz gençlerimize çok teşekkür ediyoruz bu alana ilgi duydukları için. İHA yarışmaları 2 gün daha devam edecek. Birincilere ödülleri İstanbul’da vereceğiz” dedi.

TOGG fabrikası hakkında sorulan bir soru üzerine Bakan Varank, “Gündemimiz şu an İHA’lar. TOGG’a başka zaman cevap verelim. Sabah TOGG fabrikasındaydık. Her şey yolunda” dedi.

